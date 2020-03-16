تعرّف على أضرار نقص فيتامين B على الصحة

تواصل- فريق التحرير:

بات نقص الفيتامينات بي B في البلدان المتقدمة من الحالات النادرة. وبشكل عام، يكفي اتباع نظام غذائي متوازن، لكي يغطي احتياجات الشخص من هذه الفيتامينات. ومع ذلك، فإنَّ بعض المشاكل الصحية مثل فقدان الشهية قد تقتضي اللجوء إلى أخذ المكملات الغذائية، وفيما يلى أهم الأعراض الرئيسية لنقص الفيتامينات بي B

_ أعراض نقص الفيتامين بي 1 B1 : أمراض القلب والأمراض العصبية.

_ أعراض نقص الفيتامين بي2 B2 : حروق وآفات في العين والتهاب الجلد والأغشية المخاطية (في الشفتين والفم والحلق).

_ أعراض نقص فيتامين بي3 B3 : الشعور بالوخز في القدمين واليدين وفقدان الشهية والتعب والصداع والدوخة والحساسية تجاه الضوء.

_ أعراض نقص فيتامين بي5 B5 : الشعور بالأرق وتشنجات في الساقين والشعور بالوخز أو الخدر في القدمين واليدين والتعب وحالات اكتئابية ومشاكل في الجهاز الهضمي وضعف المناعة.

_ أعراض نقص فيتامين بي6 B6: التهيج والاكتئاب والارتباك والتهاب اللسان والتهاب الشفتين والتهاب الجلد الدهني.

_ أعراض نقص فيتامين بي 8 B8 : فقدان الشهية والتهاب الجلد والشعور بالوخز في الأصابع وتساقط الشعر والاكتئاب والارتباك.

_ أعراض نقص فيتامين بي 9 B9 : الإسهال وفقدان الشهية والنحف الشديد والتهاب اللسان والصداع وخفقان القلب وتغيرات المزاج.

_ أعراض نقص فيتامين بي 12 B12 : التعب والوهن وضيق التنفس والشعور بالغثيان والإمساك وانتفاخ البطن والنحف الشديد والشعور بالوخز والخدر في الأطراف واضطرابات المزاج وصعوبة المشي.