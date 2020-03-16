مدير جمعية «مكنون» يوضح الإجراءات الاحترازية المُتخذة للوقاية من «كوروونا» (فيديو)

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أكد الشيخ حمد بن سليمان العنقري المدير التنفيذي لجمعية مكنون لحفظ القرآن الكريم بالرياض، أنه لم يتم تسجيل أي حالات مصابة بفيروس كورونا في حلقات التحفيظ التابعة للجمعية – ولله الحمد-، موضحاً أن الإجراءات الاحترازية الأخيرة التي اتخذتها الجمعية من استمرار حلقات الحفظ عن بعد يأتي تمشياً مع الإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم.

وأضاف “العنقري” في مداخلة هاتفية لإذاعة القرآن الكريم ببرنامج “اقرؤوا القرآن”، أنه تم إلغاء العمل بنظام البصمة واستبدلها بالنظام الورقي، ضمن الإجراءات الإحترازية التي قامت بها الجمعية للوقاية من كورونا.