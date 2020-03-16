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مقتل 12 من مليشيا الحوثي بنيران الجيش اليمني في الجوف والحديدة

مقتل 12 من مليشيا الحوثي بنيران الجيش اليمني في الجوف والحديدة
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تواصل – واس:

لقي ستة من مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مصرعهم في كمين محكم للجيش اليمني فجر أمس الأحد شرق مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف، شمال شرق اليمن.

وقال مصدر عسكري إن وحدة من الجيش نفّذت كميناً محكمًا لمجموعة من عناصر المليشيات أدى إلى مقتل ستة منهم وأسر آخرين ومصادرة الأسلحة والمعدات التي كانت بحوزتهم.

وأضاف المصدر أن من ضمن الآليات التي تم مصادرتها عربة قتالية على متنها كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

وفي محافظة الحديدة لقي ستة من مليشيا الحوثي مصرعهم في اشتباكات مع القوات المشتركة في مديرية التحيتا جنوب المحافظة.

كما أسرت القوات المشتركة في مدينة حيس جنوب الحديدة قياديا ميدانيا في مليشيا الحوثي الانقلابية عقب صد محاولة تسلل للمليشيا في شمال غرب المدينة.

وفي السياق، سقط العشرات بين قتيل وجريح من مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من إيران في قصف مدفعي شنته وحدات من الجيش اليمني في مواقع متفرّقة بمديرية نهم شرقي صنعاء.

وقال مصدر عسكري إن الجيش اليمني استهدف بقصف مدفعي أمس الأحد تجمعات وتعزيزات ومواقع تتمركز فيها مليشيات الحوثي في جبال صلب جنوب غرب مديرية نهم، وأسفر عن مقتل وجرح العشرات من عناصر المليشيات المدعومة من إيران.

وأضاف المصدر بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن مدفعية الجيش استهدفت أيضاً تعزيزات كانت في طريقها للمليشيات الحوثية في منطقتي صلب ونجد العتق، وأسفر القصف عن تدمير عدد من الآليات المتنوعة ومصرع جميع من كانوا على متنها من عناصر المليشيا.

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