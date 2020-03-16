شاهد.. جهو كبيرة لتنظيف وتعقيم جميع أرجاء الحرم المكي

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أظهر مقطع فيديو متداول عمليات تنظيف وتعقيم الحرم المكي بعد قرار إغلاق المسجد الحرام بعد صلاة العشاء بساعة، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وظهر خلال المقطع العمال في المحرم المكي يقومون بعمليات التنظيف والتعقيم، وتوزيع المعقمات، في كل ركن من أرجاء المسجد الحرام ليكون جاهزا للزوار والمصلين قبل صلاة الفجر.