والد المختطف «نسيم حبتور»: أخبار تأتيني بأنه حي يرزق (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أطلق كل من نوري حبتور والد الطفل المختطف نسيم، وعلى الخنيزي والد المختطف العائد موسى، مبادرة أكدا خلالها التنازل عن الحق الخاص حال عودة الطفل نسيم المختطف.

ووجه نوري حبتور رسالة لمن معهم الابن المختطف نسيم، لإعادته لأحضان أهله على أن يتنازل عن الحق الخاص حال عودته لأحضان أمه.

يأتي ذلك فيما قال “الخنيزي” إنه يدعم مبادرة والد “نسيم” أملا في عودة ابنه، وهي إعطاء فرصة لمدة أسبوع لمن قال إنهم (يحتضنون) الابن المختطف لإعادته مقابل التنازل عن حقهم المتعلق بجريمة الخطف.

ووجّه نوري حبتور نداء للخاطفين بأن يبادروا بتسليمه لأي مكان، وأنه وأمه وإخوانه مسامحون في حقهم، فهو يعاني منذ 25 سنة.

وأكد حبتور أن معلومات تأتيه بأنه حي يرزق، أحيانا يقولون له إنه في حفر الباطن وأحيانا في الخبر، وغيرهما. وأشار إلى أن هذه الأماكن تدل على أن الخاطفة الموقوفة لها علاقة بنسيم، خاصة مع قولها إنها خطفت طفلا من كورنيش الدمام في نفس المكان والتوقيت الذي فُقد فيه ابنه، مضيفا “أن ابنه ليس معها لكنها تعلم أين مكانه”.