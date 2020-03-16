الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

أمير القصيم يتبادل «السلام بالنظر» خلال اجتماع بالإمارة (فيديو)

أمير القصيم يتبادل «السلام بالنظر» خلال اجتماع بالإمارة (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

أعطى أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز مثالا حيا للسلام بالنظر خلال ترؤسه اجتماع مركز التحكم والسيطرة لمتابعة الاجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا بالمنطقة، ليكون مثالا يحتذى به في المنطقة.

وأظهر مقطع فيديو أمير القصيم لحظة دخوله، مساء أمس الأحد، إلى قاعة اجتماع مركز التحكم والسيطرة، رافعا يده ملوحا بالسلام، قائلًا: “مساكم الله بالخير.. السلام نظر”.

وكان أمير المنطقة، وجَّه في وقت سابق، بإغلاق كافة المجمعات التجارية، والمولات بمنطقة القصيم، وإيقاف الأنشطة التجارية بداخلها، ويستثنى من ذلك محلات بيع الأغذية والصيدليات، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

 

مواد ذات صلة

«الأرصاد» تُنبّه سكان 3 مناطق.. نشاط للرياح المثيرة للأتربة وتدني الرؤية حتى هذا الموعد

«الأرصاد» تُنبّه سكان 3 مناطق.. نشاط للرياح المثيرة للأتربة وتدني الرؤية حتى هذا الموعد

أطلق النار على مصلحة حكومية وأحرق عدة سيارات.. شرطة القصيم تطيح بمواطن ثلاثيني

أطلق النار على مصلحة حكومية وأحرق عدة سيارات.. شرطة القصيم تطيح بمواطن ثلاثيني

العثور على الفتاة المفقودة في بريدة بعد 72 ساعة من اختفائها

العثور على الفتاة المفقودة في بريدة بعد 72 ساعة من اختفائها

شرطة القصيم: ضبط مواطن امتهن النصب والاحتيال بتوظيف النساء مقابل مبالغ مالية

شرطة القصيم: ضبط مواطن امتهن النصب والاحتيال بتوظيف النساء مقابل مبالغ مالية

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>