أمير القصيم يتبادل «السلام بالنظر» خلال اجتماع بالإمارة (فيديو)

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أعطى أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز مثالا حيا للسلام بالنظر خلال ترؤسه اجتماع مركز التحكم والسيطرة لمتابعة الاجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا بالمنطقة، ليكون مثالا يحتذى به في المنطقة.

وأظهر مقطع فيديو أمير القصيم لحظة دخوله، مساء أمس الأحد، إلى قاعة اجتماع مركز التحكم والسيطرة، رافعا يده ملوحا بالسلام، قائلًا: “مساكم الله بالخير.. السلام نظر”.

وكان أمير المنطقة، وجَّه في وقت سابق، بإغلاق كافة المجمعات التجارية، والمولات بمنطقة القصيم، وإيقاف الأنشطة التجارية بداخلها، ويستثنى من ذلك محلات بيع الأغذية والصيدليات، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.