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«الداخلية» تعلن تأجيل موعد تحكيم مشاركات «تحدي أبشر»

«الداخلية» تعلن تأجيل موعد تحكيم مشاركات «تحدي أبشر»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الداخلية تأجيل موعد تحكيم مشاركات “تحدي أبشر” ، الذي كان من المقرر إقامته في يوم السبت 11 شعبان 1441هـ، الموافق 4 إبريل 2020م، وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد في وقت لاحق – بإذن الله -، كما سيتم الاستمرار في استقبال طلبات المشاركة سواء من مشاركين جدد لم يتسن لهم التقديم من قبل، أو ممن سبق لهم المشاركة بفكرة ويرغبون في تقديم أفكار أخرى.

ويأتي هذا التأجيل تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات المختصة بالمملكة، وذلك في إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع انتشاره.

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