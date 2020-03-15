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وزير الصحة الأردني يوجه رسالة لمصاب كورونا هرب من الحجر الصحي (فيديو)

وزير الصحة الأردني يوجه رسالة لمصاب كورونا هرب من الحجر الصحي (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

وجه وزير الصحة الأردني سعد جابر، رسالة لشخص هرب من الحجر الصحي، حيث دعاه لتسليم نفسه لقضاء فترة أسبوعين في العزل لحماية المجتمع.

وقال الوزير، في لقاء تليفزيوني، موجها حديثه لهذا الشخص والذي يدعى تامر “إن أمن المجتمع الأردني كله بيديك، وكلنا نعمل لنحمي هذا الوطن، وأنت تشكل خطر على المجتمع، وإذا سمعت صوتي أرجو أن تسلم نفسك للعزل”.

وأضاف “أن العزل يحوي غرف ممتازة ووسائل ترفيه، وبإمكانك أن تأخذ ما تريد من الكتب واللابتوب لقضاء أسبوعين فقط في العزل”.

يذكر أن قوات الأمن الأردني كانت قد ألقت القبض على شخص مصاب بفيروس (كورونا) ولكنه هرب من العزل الصحي مساء اليوم.

 

 

 

 

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