شاهد.. بدء إغلاق المولات بالمملكة للوقاية من كورونا

تواصل – فريق التحرير:

بدأت المملكة مساء اليوم الأحد، خطوات فعلية لتنفيذ قرار إغلاق المحلات والمولات والمجمعات التجارية وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق عملية إخلاء المولات والمجمعات التجارية في محافظة جدة، ومنها السلام مول لمدة أسبوعين للوقاية من كورونا.

يأتي ذلك امتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها جميع الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID)، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين في المملكة.