الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

شاهد.. بدء إغلاق المولات بالمملكة للوقاية من كورونا

شاهد.. بدء إغلاق المولات بالمملكة للوقاية من كورونا
0

تواصل – فريق التحرير:

بدأت المملكة مساء اليوم الأحد، خطوات فعلية لتنفيذ قرار إغلاق المحلات والمولات والمجمعات التجارية وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق عملية إخلاء المولات والمجمعات التجارية في محافظة جدة، ومنها السلام مول لمدة أسبوعين للوقاية من كورونا.

يأتي ذلك امتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها جميع الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID)، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين في المملكة.

 

مواد ذات صلة

سفارة المملكة بالنمسا توجه رسالة للمواطنين بعد إلغاء رحلات عودتهم

سفارة المملكة بالنمسا توجه رسالة للمواطنين بعد إلغاء رحلات عودتهم

وزير الصحة الأردني يوجه رسالة لمصاب كورونا هرب من الحجر الصحي (فيديو)

وزير الصحة الأردني يوجه رسالة لمصاب كورونا هرب من الحجر الصحي (فيديو)

إجراءات احترازية من «مجلس القضاء».. تأجيل جميع القضايا وتفعيل «الترافع عن بعد»

إجراءات احترازية من «مجلس القضاء».. تأجيل جميع القضايا وتفعيل «الترافع عن بعد»

«الصحة» تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

«الصحة» تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>