الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«مكافحة الفساد» تطلق سراح متهمين في قضايا الاختلاس والرشوة.. ما السبب؟

«مكافحة الفساد» تطلق سراح متهمين في قضايا الاختلاس والرشوة.. ما السبب؟
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أحمد الحسين، أن الهيئة أطلقت سراح بعض المتهمين الذين تم توقيفهم مؤخراً لتورطهم في قضايا الفساد المالي والإداري احترازياً بسبب فيروس “كورونا”.

وقال الحسين، إن رئيس وحدة التحقيق الجنائي في الهيئة رأى إطلاق سراح بعض المتورطين في جرائم الفساد احترازياً بالكفالة الحضورية من أجل تعزيز الإجراءات التي اتُّخذت للوقاية من فيروس “كورونا”، مبيناً أن إطلاقهم لا يؤثر على سير عملية التحقيق.

وأضاف، خلال مداخلة مع قناة “العربية”، أن الهيئة أطلقت سراح آخرين لعدم ثبوت تورطهم في قضايا الفساد، كما أطلقت سراح آخرين بكفالة لحين المحاكمة، وذلك لكون الجرائم التي ارتكبوها لا تندرج ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف.

وفيما يتعلق بالتشهير بالمتورطين في الفساد، شدد الحسين على أن التشهير عقوبة تتطلب صدور حكم قضائي نهائي ينص على التشهير، مؤكداً أن الأحكام التي سوف تصدر بحقهم إن تضمنت التشهير فسيتم التشهير بهم.

يذكر أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أوقفت 298 شخصاً، بينهم قضاة وضباط ومسؤولون بالتعليم، بعد التحقيق مع أكثر من 800 شخص على صلة بقضايا فساد مالي وإداري واستغلال النفوذ الوظيفي.

مواد ذات صلة

«مكافحة الفساد»: إيقاف 298 في قضايا رشوة واختلاس واستغلال نفوذ

«مكافحة الفساد»: إيقاف 298 في قضايا رشوة واختلاس واستغلال نفوذ

«حصار الفساد».. هل يقدم الوزراء ورؤساء الأجهزة إقرارات ذمة مالية قبل شغلهم للوظائف؟

«حصار الفساد».. هل يقدم الوزراء ورؤساء الأجهزة إقرارات ذمة مالية قبل شغلهم للوظائف؟

بعد موافقة خادم الحرمين.. تعرّف على تفاصيل الترتيبات التنظيمية لمكافحة الفساد المالي والإداري

بعد موافقة خادم الحرمين.. تعرّف على تفاصيل الترتيبات التنظيمية لمكافحة الفساد المالي والإداري

ضبط عصابة قدمت رشوة مليون ريال لأحد موظفي الجمارك

ضبط عصابة قدمت رشوة مليون ريال لأحد موظفي الجمارك

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة