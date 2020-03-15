خلال 24 ساعة فقط.. وفاة 368 مصاباً بكورونا في إيطاليا

تواصل – وكالات:

كشفت إيطاليا، اليوم الأحد، عن أعداد مفزعة لضحايا فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، منذ بدء الأزمة قبل أسابيع.

وأعلنت السلطات الإيطالية وفاة 368 مصابا بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 1809 حالات وفاة.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا مجددا، حيث سجلت 3509 إصابات جديدة خلال 24 ساعة، لتصبح الحصيلة الإجمالية نحو 25 ألفا.

يذكر أن تعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم وصل حتى مساء اليوم، 162368، في حين سجلت 6068 حالة وفاة، وتعافى من المرض 75969 شخصا.