وزير الشؤون الإسلامية يوجه بمنع إدخال مياه الشرب إلى الجوامع مؤقتاً

تواصل- فريق التحرير:

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، قرارا عمم على فروع الوزارة في مناطق المملكة، باقتصار استقبال استفسارات المراجعين وطلباتهم لديوان الوزارة وفروعها عبر وسائل التواصل المعلن عنها في بوابة الوزارة الإلكترونية.

كما تضمن التوجيه خفض عدد الحضور للموظفين في ديوان الوزارة وفروعها بنسبة 50% على أن يمارس باقي الموظفين أعمالهم عن بعد، ولا يسمح بعدم حضور الموظف ليومين متتالين، وتتولى كل (وكالة ـ إدارة عامة ـ فرع ـ أمانة) ترتيب ذلك بين موظفيها بما يضمن استمرارية العمل، وتطبيق ساعات الدوام المرنة بمعدل ساعةٍ حضوراً وانصرافاً؛ منعا لانتشار فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، وجه وزير الشؤون الإسلامية بمنع إدخال مياه الشرب بكل أنواعها مؤقتاً إلى جميع المساجد والجوامع، وذلك استكمالاً للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة ضد فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19).