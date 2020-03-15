جامعة الإمام: تفعيل العمل عن بعد لمنسوبي الجامعة الإداريين بدءاً من الغد

تواصل – فريق التحرير:

قررت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، تفعيل العمل عن بعد لمنسوبي الجامعة الإداريين بدءاً من يوم غد الاثنين وحتى إشعار آخر، وذلك توافقاً مع التدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كارونا ( كوفيد ـ 19).

وأوضحت الجامعة أنه يجب مراعاة الضوابط التالية: