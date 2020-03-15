جامعة الإمام: تفعيل العمل عن بعد لمنسوبي الجامعة الإداريين بدءاً من الغد

تواصل – فريق التحرير:
قررت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،تفعيل العمل عن بعد لمنسوبي الجامعة الإداريين بدءاً من يوم غد الاثنين وحتى إشعار آخر، وذلك توافقاً مع التدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كارونا ( كوفيد ـ 19).
وأوضحت الجامعة أنه يجب مراعاة الضوابط التالية:
1ـ ضمان حسن سير العمل بكفاءة عالية.
2ـ توزيع المناوبات بين الموظفين والموظفات للحضور والعمل عن بعد، بحيث لا يزيد العمل عن بعد عن يومين متتاليين.
3ـ ضمان بقاء الموظف على تواصل مباشر مع رئيسه المباشر خلال ساعات الدوام.
4ـ استجابة الموظف الفورية للحضور للعمل عندما تدعو الحاجة لذلك.
5ـ مراعاة أولوية العمل عن بعد للموظفين الذين لديهم ظروف صحية.
6ـ لا تسري هذه الضوابط على من يتطلب العمل حضوره الفعلي.