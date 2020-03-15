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«الجوازات»: بدء سريان قرار تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين

«الجوازات»: بدء سريان قرار تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للجوازات، أن سريان قرار تعليق الرحلات الجوية الدولية بدأ اليوم الأحد.

وأشارت مصادر إلى أن وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة الطيران المدني والجهات الأخرى ذوات العلاقة، ستقوم بترتيب إجراءات قدوم من يرغب في العودة من المواطنين؛ حيث ستعلن الإجراءات المتعلقة بذلك خلال أسبوع من تاريخه.

وكانت حكومة المملكة قررت تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين -إلا في الحالات الاستثنائية- لمدة أسبوعين، اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد 20 رجب 1441هـ الموافق 15 مارس 2020 ميلادية، واعتبار ذلك إجازة رسمية استثنائية للمواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات، أو تم تطبيق الحجر الصحي عليهم بعد عودتهم إلى المملكة سواء كان ذلك في مقرات مخصصة من وزارة الصحة أو وجهوا منها بعزل أنفسهم في منازلهم.

 

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