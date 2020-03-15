الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

رسالة مهمة من سفارة المملكة بلندن للطلبة السعوديين وكبار السن والمرضى

رسالة مهمة من سفارة المملكة بلندن للطلبة السعوديين وكبار السن والمرضى
CHARGES MAY APPLY Re: Big Ben On 2012-06-26, at 8:56 AM, Simpson, Mike wrote: London's famed Clock Tower which houses Big Ben is to be renamed Elizabeth Tower in honour of Queen Elizabeth's 60 years on the throne.
0

تواصل – واس:

دعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة كبار السن ومن يعاني أمراضا مزمنة أو ضعفا بالمناعة من المواطنين السعوديين الموجودين في بريطانيا إلى سرعة التواصل مع السفارة بالعاصمة لندن.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية المتضمنة تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين ابتداءً من الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد.

وأكدت السفارة أنها مستمرة في خدمة أبنائها في بريطانيا ومساندتهم لتجاوز هذه المرحلة، ولمن يرغب بالعودة من المواطنين.

وقال بيان السفارة :إنه سوف تُعلن الإجراءات المتعلقة بذلك خلال أسبوع، وذكّرت بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية كافة.

ونشرت السفارة أرقام التواصل مع لجنة مختصة، سواء عبر الاتصال الصوتي، أو عبر تطبيق الرسائل “واتس أب” على الأرقام التالية:
00447555724615
00447387987569
00447471071105
00447557370856
00447733989371

مواد ذات صلة

رسالة مهمة من سفارة المملكة بالجزائر لمواطني المملكة

رسالة مهمة من سفارة المملكة بالجزائر لمواطني المملكة

سفارة المملكة في الفلبين تعلن إجلاء 250 مواطناً

سفارة المملكة في الفلبين تعلن إجلاء 250 مواطناً

السفارة بالكويت: إنهاء نقل جميع المواطنين الراغبين في العودة للمملكة

السفارة بالكويت: إنهاء نقل جميع المواطنين الراغبين في العودة للمملكة

سفارة المملكة في البوسنة تطالب المواطنين بسرعة التواصل لترتيب عودتهم

سفارة المملكة في البوسنة تطالب المواطنين بسرعة التواصل لترتيب عودتهم

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>