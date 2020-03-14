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مطعم شهير بالمملكة يطلق مبادرة مهمة للوقاية من كورونا.. 6 إجراءات احترازية

مطعم شهير بالمملكة يطلق مبادرة مهمة للوقاية من كورونا.. 6 إجراءات احترازية
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تواصل – فريق التحرير:

أطلق أحد المطاعم الشهيرة في المملكة مبادرة للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات والتدابير تتمثل فيما يلي:

– إيقاف خدمة تناول الطعام داخل المطعم.

– تغيير نظام خدمة العملاء بحيث يتوجب على الجميع المحافظة على مسافة متر واحد بين الشخص والآخر.

– تعقيم المطعم بشكل مكثف ودوري كل 15 دقيقة من خلال فريق متخصص.

– التوعية بأسس الغذاء الآمن من خلال برنامج آمن لسلامة الغذاء.

– سداد الرسوم من خلال تطبيقات الإنترنت حال طلب الخدمة عن بعد.

– التوصيل للمنازل عن طريق مقدمي الخدمة المعتمدين مع توفير نظام تعبئة آمن.

 

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