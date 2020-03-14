مطعم شهير بالمملكة يطلق مبادرة مهمة للوقاية من كورونا.. 6 إجراءات احترازية

تواصل – فريق التحرير:
أطلق أحد المطاعم الشهيرة في المملكة مبادرة للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات والتدابير تتمثل فيما يلي:
– إيقاف خدمة تناول الطعام داخل المطعم.
– تغيير نظام خدمة العملاء بحيث يتوجب على الجميع المحافظة على مسافة متر واحد بين الشخص والآخر.
– تعقيم المطعم بشكل مكثف ودوري كل 15 دقيقة من خلال فريق متخصص.
– التوعية بأسس الغذاء الآمن من خلال برنامج آمن لسلامة الغذاء.
– سداد الرسوم من خلال تطبيقات الإنترنت حال طلب الخدمة عن بعد.
– التوصيل للمنازل عن طريق مقدمي الخدمة المعتمدين مع توفير نظام تعبئة آمن.