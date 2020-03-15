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5 أطعمة تساعد على الوقاية من فيروس كورونا

5 أطعمة تساعد على الوقاية من فيروس كورونا
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تواصل – وكالات:

في ظل حالة الهلع التي تنتاب العالم من تفشي فيروس كورونا بعد وفاة قرابة 4 آلاف شخص، بدأ الكثيرون في البحث عن الأطعمة التي تساعد على الوقاية من هذا الفيروس الخطير.

وينصح خبراء الصحة بتناول مجموعة من الأطعمة التي تحتوي على خصائص مضادة للفيروسات، وتقلل من خطر الإصابة بكورونا، جنبا إلى جنب مع اتباع خطوات الوقاية اللازمة، وفق ما أوردته مجلة ”ذا هيلث“ على النحو التالي:

الثوم

يحظى الثوم بخصائص مضادة للفيروسات ويتميز بكونه متوفر بكثرة وأساسي في كل منزل، ومع استخدامه في الكثير من الأطعمة، يمكن إضافة الثوم إلى ملعقة صغيرة من العسل لتخفيف نكهته قبل تناوله، فبالإضافة إلى الحماية من الفيروسات، يعزز الثوم أيضا من المناعة.

الزنجبيل

تناول الزنجبيل أو استهلاكه كالشاي يساعد في مد جسمك بوفرة من الخصائص المقاومة للفيروسات، ما يعزز محاربة جسمك للالتهابات والفيروسات والعدوى.

التوت

يعد التوت مصدرا غنيا لـ“ريسفيراتول“، وهو مركب مضاد للبكتيريا والفطريات ويساعد على محاربة الفيروسات، كما يساعد أيضا في التخفيف من التوتر والقلق، وتشمل عائلة التوت الفراولة وغيره من أنواع التوت والتي تتميز جميعها بخصائص مقاومة للفيروسات.

الأملا

تتميز ثمار الأملا بثرائها بالفوائد الصحية، خاصة فيما يتعلق بفيتامين سي والخصائص التي تساعد في مقاومة الالتهابات والفيروسات، لذا يُنصح بتناول ثمرة أو 2 كل يوم.

البطاطا الحلوة

بالإضافة إلى نكهتها اللذيذة، تشكل البطاطا الحلوة مصدرا غنيا لفيتامينات A و C، كما تتميز بخصائص تعزز المناعة وتساعد على محاربة الفيروسات والأمراض.

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