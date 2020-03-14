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رسالة مهمة من سفارة المملكة بالجزائر لمواطني المملكة

رسالة مهمة من سفارة المملكة بالجزائر لمواطني المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

طمأنت سفارة المملكة في الجزائر، اليوم السبت، جميع المواطنين الزائرين والراغبين في العودة إلى الوطن بأن طلبها بتواصلهم معها يندرج ضمن الإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة لمنع انتشار فيروس “كورونا” الجديد.

ونوهت السفارة في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنها ‏تود الإيضاح بأن طلبها بتواصل المواطنين الزائرين في الجزائر، الراغبين في العودة إلى المملكة يأتي ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتسهيل عودة مواطنيها المتواجدين خارج المملكة بصفة عامة، وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا في الكثير من الدول حول العالم.

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