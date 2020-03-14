الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

متحدث الصحة يكشف آخر تطورات فيروس كورونا في المملكة

متحدث الصحة يكشف آخر تطورات فيروس كورونا في المملكة
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسميباسم وزارة الصحة د.محمد العبدالعالي، آخر تطورات فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية.

وأوضح أن العدد الإجمالي لمصابي فيروس كورونا في المملكة 86 بلغ حالة، منها حالة واحد تماثلت للشفاء ولله الحمد.

وأكد متحدث الصحة أن أكثر من 600 ألف شخص قاموا بعمل الفحوص اللازمة عند منافذ المملكة المختلفة منذ الإعلان عن اكتشاف الوباء.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الدول التي ظهر فيها فيروس كورونا بلغ 138 دولة، مطالبا جميع المواطنين والمقيمين، بالبقاء في المنزل والابتعاد عن التجمعات، وعلى كل من قدم للمملكة من خارجها أن يعزل نفسه.

مواد ذات صلة

«الصحة» تكشف حقيقة رصد إصابات بفيروس كورونا في الرياض والقنفذة

«الصحة» تكشف حقيقة رصد إصابات بفيروس كورونا في الرياض والقنفذة

«الصحة»: إجازة طبية للملتزمين بالحجر المنزلي

«الصحة»: إجازة طبية للملتزمين بالحجر المنزلي

«الصحة» تلزم جميع القادمين إلى المملكة بالحجر المنزلي

«الصحة» تلزم جميع القادمين إلى المملكة بالحجر المنزلي

بالإنفوجراف.. «الصحة» تنصح بالابتعاد عن التجمعات لتفادي الإصابة بـ«كورونا»

بالإنفوجراف.. «الصحة» تنصح بالابتعاد عن التجمعات لتفادي الإصابة بـ«كورونا»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>