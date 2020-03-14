متحدث الصحة يكشف آخر تطورات فيروس كورونا في المملكة

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كشف المتحدث الرسميباسم وزارة الصحة د.محمد العبدالعالي، آخر تطورات فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية.

وأوضح أن العدد الإجمالي لمصابي فيروس كورونا في المملكة 86 بلغ حالة، منها حالة واحد تماثلت للشفاء ولله الحمد.

وأكد متحدث الصحة أن أكثر من 600 ألف شخص قاموا بعمل الفحوص اللازمة عند منافذ المملكة المختلفة منذ الإعلان عن اكتشاف الوباء.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الدول التي ظهر فيها فيروس كورونا بلغ 138 دولة، مطالبا جميع المواطنين والمقيمين، بالبقاء في المنزل والابتعاد عن التجمعات، وعلى كل من قدم للمملكة من خارجها أن يعزل نفسه.