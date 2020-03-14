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«التعليم» توفر وسائل تعليمية عن بُعد للطلاب والطالبات طوال اليوم

«التعليم» توفر وسائل تعليمية عن بُعد للطلاب والطالبات طوال اليوم
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تواصل – فريق التحرير:

أتاحت وزارة التعليم الخيارات التعليمية عن بُعد للطلاب والطالبات من منازلهم، من خلال توفيرها الوسائل الفضائية والإلكترونية التي تسهم في إيصال الرسالة التعليمية بصورة متكاملة طوال اليوم.

ووضعت الوزارة عدداً من الوسائل التعليمية المختارة أمام الطلاب والطالبات لحضور دروسهم اليومية، حيث خصصت شبكة قنوات “عين” 19 قناةً تلفزيونيةً تبث الدروس لجميع المراحل الدراسية على قمر عربسات كخيار متاح لجميع مراحل التعليم؛ ليتمكن الطلاب والطالبات خلالها من متابعة يومهم الدراسي من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 12,30 ظهراً.

وتُعاد طوال اليوم، وكذلك على رابط قناة عين على يوتيوب على مدار الساعة، وبوابة عين المخصصة لتقديم المواد الإثرائية الرقمية، كما قدمت الوزارة المنصات التعليمية التفاعلية وتشمل منظومة التعليم الموحد بواسطة الموقع الإلكتروني وتطبيق خاص للهواتف الذكية، إلى جانب بوابة المستقبل التي تغطي 3700 مدرسة في 33 إدارة تعليم، كما كلفت وزارة التعليم 127 مشرفاً ومعلماً لإيصال الدروس اليومية للطلاب والطالبات من خلال 19 قاعةً دراسيةً، لتقديم 112 مادةً تعليميةً لجميع المراحل.

وأكدت وزارة التعليم أن جميع القنوات والتطبيقات المتاحة؛ تأتي لتسهيل واستمرار عملية التعليم دون انقطاع، وبشكل اختياري يتوافق مع الإمكانات والظروف للطلاب وأولياء أمورهم، حيث سعت الوزارة لتقديم الحلول التقنية والحلول التعليمية بحسب إمكانات كل طالب، داعية أولياء الأمور إلى متابعة أدوارهم في دعم الطلاب والطالبات لضمان استمرار العملية التعليمية للأبناء عبر قنوات التعليم الرقمية التي وفرتها لجميع المراحل، كما تعمل الوزارة على تفعيل التواصل المستمر بين القطاعات التعليمية وفرق العمل مع أولياء الأمور لرفع الأداء وتحسين كفاءة الأعمال.

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