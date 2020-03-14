الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«الجامعة الإسلامية» تبدأ القبول لطلاب المنح الخارجية.. التفاصيل والشروط

«الجامعة الإسلامية» تبدأ القبول لطلاب المنح الخارجية.. التفاصيل والشروط
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عن فتح باب القبول لمرحلة البكالوريوس لطلاب المنح الخارجية عبر بوابة القبول الإلكترونية (منحتي) لمدة 6 أشهر على الرابط (اضغط هنا).

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالله بن عثمان اليتيمي أن القبول متاح في مسارين المسار النظري الشرعي (الشريعة – الدعوة وأصول الدين – القرآن الكريم – الحديث الشريف – اللغة العربية – الأنظمة والدراسات القضائية) والمسار التطبيقي العلمي (السنة التحضيرية المؤهلة لكليات العلوم – الهندسة – الحاسب الآلي).

وأفاد أنه يشترط لطالب المنحة الخارجية الراغب في التقديم أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها من المملكة أو خارجها وألا يكون قد مضى على ثانويته خمس سنين وألا يزيد عمره عن 25 سنة عند بدء الدراسة ولا يقل عن 17 سنة.

كما يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة القدرات العامة إن كانت ثانويته من داخل المملكة وأن يجتاز المقابلة الشخصية التي تجريها عمادة القبول والتسجيل وأن يكون لائقًا طبيًا ويرفق تزكيتين علميتين من جهة حكومية في بلده أو شخصيتين علميتين، كما يشترط أن يكون المتقدم لكلية القرآن حافظًا للقرآن الكريم كاملا ، فيما يشترط للمسار العلمي التطبيقي أن تكون شهادته الثانوية علمية تطبيقية مع إجادة اللغة العربية أو الإنجليزية.

مواد ذات صلة

بدء التسجيل في برنامج الماجستير المهني بـ«الجامعة الإسلامية».. رابط التقديم

بدء التسجيل في برنامج الماجستير المهني بـ«الجامعة الإسلامية».. رابط التقديم

بدء التقديم في 52 برنامجاً للدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.. التخصصات ومواعيد التقديم

بدء التقديم في 52 برنامجاً للدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.. التخصصات ومواعيد التقديم

وظائف تعليمية بـ«الجامعة الإسلامية».. موعد ورابط التقديم

وظائف تعليمية بـ«الجامعة الإسلامية».. موعد ورابط التقديم

«الجامعة الإسلامية»: بدء التسجيل في 21 دبلوماً

«الجامعة الإسلامية»: بدء التسجيل في 21 دبلوماً

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة