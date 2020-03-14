«الجامعة الإسلامية» تبدأ القبول لطلاب المنح الخارجية.. التفاصيل والشروط

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أعلنت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عن فتح باب القبول لمرحلة البكالوريوس لطلاب المنح الخارجية عبر بوابة القبول الإلكترونية (منحتي) لمدة 6 أشهر على الرابط (اضغط هنا).

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالله بن عثمان اليتيمي أن القبول متاح في مسارين المسار النظري الشرعي (الشريعة – الدعوة وأصول الدين – القرآن الكريم – الحديث الشريف – اللغة العربية – الأنظمة والدراسات القضائية) والمسار التطبيقي العلمي (السنة التحضيرية المؤهلة لكليات العلوم – الهندسة – الحاسب الآلي).

وأفاد أنه يشترط لطالب المنحة الخارجية الراغب في التقديم أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها من المملكة أو خارجها وألا يكون قد مضى على ثانويته خمس سنين وألا يزيد عمره عن 25 سنة عند بدء الدراسة ولا يقل عن 17 سنة.

كما يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة القدرات العامة إن كانت ثانويته من داخل المملكة وأن يجتاز المقابلة الشخصية التي تجريها عمادة القبول والتسجيل وأن يكون لائقًا طبيًا ويرفق تزكيتين علميتين من جهة حكومية في بلده أو شخصيتين علميتين، كما يشترط أن يكون المتقدم لكلية القرآن حافظًا للقرآن الكريم كاملا ، فيما يشترط للمسار العلمي التطبيقي أن تكون شهادته الثانوية علمية تطبيقية مع إجادة اللغة العربية أو الإنجليزية.