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الإمارات تعلق إصدار التأشيرات بسبب «كورونا».. استثناء وحيد

الإمارات تعلق إصدار التأشيرات بسبب «كورونا».. استثناء وحيد
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تواصل – وكالات:

قررت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، تعليق إصدار كافة التأشيرات بشكل مؤقت، ابتداء من ١٧ مارس الحالي باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإماراتية في بيان لها اليوم، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الإجراءات الوقائية و الإحترازية التي تتخذها دولة الإمارات تجاوبا مع رفع مستوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد- 19” من قبل منظمة الصحة العالمية، واعتباره “وباء”، ما يجعل من السفر في هذه المرحلة على درجة عالية من الخطورة.

ولا يسري القرار على الأشخاص الذين صدرت لهم تأشيرات قبل تاريخ سريان نفاذ هذا القرار، بحسب البيان.

وأشارت الهيئة إلى أن قرار الوقف المؤقت للتأشيرات يأتي حتى يتم تفعيل آلية للفحص الطبي في بلدان المغادرة كإجراء إضافي نظرًا لما تشهده دول العالم على صعيد مواجهة فيروس كورونا المستجد من إجراءات إحترازية ووقائية تستهدف الصالح العام لجميع الدول على حد سواء و ما يمثله السفر بين البلدان في هذه المرحلة من خطورة عليها .

وأكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أن “هذا القرار ينبع من روح المسؤولية التي تتحلي بها دولة الإمارات وضمن جهودها لمكافحة هذا الفيروس حول العالم و تضامنا منها مع دول العالم لعبور هذه الأزمة بسلام”.

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