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بعد تسجيل 1500 إصابة جديدة.. إسبانيا تطالب من سكان العاصمة التزام المنازل

بعد تسجيل 1500 إصابة جديدة.. إسبانيا تطالب من سكان العاصمة التزام المنازل
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تواصل – وكالات:

ناشدت الحكومة الإسبانية سكان العاصمة مدريد البقاء في منازلهم وعدم الخروج للحد من تفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك بعد تسجيل نحو 3000 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في العاصمة، فيما تجاوز الإجمالي في عموم البلاد 5700 إصابة وفق ما ذكرته وزارة الصحة الإسبانية.

وأهابت الحكومة بجميع المواطنين في العاصمة مدريد عدم مغادرة منازلهم إلا للضرورة القصوى أو لشراء معيشتهم الحيوية، مؤكدة ضرورة مساعدة الأشخاص المعزولين في مدريد وخصوصا كبار السن.

وتعد إسبانيا ثاني أكثر دولة تأثراً في أوروبا، إذ سجلت أكثر من 1500 إصابة جديدة منذ مساء أمس الجمعة، ليبلغ العدد الإجمالي 5753 إصابة، في حين وصل عدد الوفيات إلى 136 حالة.

وكانت السلطات الإسبانية قد أعلنت أنه بدءاً من اليوم السبت، سيتم إغلاق جميع المقاهي والمطاعم والمحلات، ويستثنى من ذلك الصيدليات ومحلات بيع التجزئة والأكشاك، وذلك لمدة 15 يوماً في إطار مواجهتها لفايروس كورونا.

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