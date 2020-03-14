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أمانة الرياض تنتج معقماً للأيدي في مختبراتها للوقاية من «كورونا»

أمانة الرياض تنتج معقماً للأيدي في مختبراتها للوقاية من «كورونا»
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت أمانة منطقة الرياض، عن تمكنها من إنتاج معقماً للأيدي في مختبراتها، وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، موضحة أن هذه الخطوة تأتي تحقيقًا للاكتفاء الذاتي لها، وتزامنًا مع الجهود للوقاية من انتشار فيروس كورونا، كما أنها تعمل حالياً على اعتماده من الجهات المختصة.

وكانت أمانة الرياض قد اتخذت عددًا من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا في الأسواق التجارية والمطاعم والمحلات، مبينة أنها وجهت الأسواق التجارية الكبرى بتعقيم عربات التسوق ووضع معقمات، كما وجهت المجمعات التجارية (المولات) بوضع معقمات في دورات المياه وفي أنحاء المجمعات.

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