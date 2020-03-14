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بالصور.. «مدني بريدة» يكشف تفاصيل سقوط طفل داخل خزان مياه

بالصور.. «مدني بريدة» يكشف تفاصيل سقوط طفل داخل خزان مياه
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تواصل- فريق التحرير:

تمكنت فرق الدفاع المدني بمدينة بريدة، أمس الجمعة، من إنقاذ طفل يبلغ من العمر 3 سنوات من الموت غرقاً في خزان مياه.

وقال المتحدث الإعلامي لمدني القصيم، العقيد إبراهيم أبا الخيل: إنه بعد البحث عن الطفل من قبل فرق الإنقاذ تم الاشتباه بسقوطه داخل خزان عمارة تحت الإنشاء ملاصقة لمنزله.

وأوضح  أبا الخيل، أنه تم العثور على الطفل فعليًا داخل الخزان، الذي تبلغ مساحته (3×3) م، وكان ممتلئًا بالمياه، وتم إخراج الطفل في حالة حرجة جدًا، ونقله عن طريق الهلال الأحمر إلى مستشفى الولادة والأطفال ببريدة.

وأكد أبا الخيل، أنه تم تنفيذ الجانب الوقائي واستكمال إجراءات السلامة للطفل بالموقع، مشددًا على أهمية مراقبة الأطفال، ومتابعتهم حفاظاً على سلامتهم.

 

 

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