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الرئيس الأمريكي يعلن حالة الطوارئ ويرصد 50 مليار دولار لمواجهة «كورونا»

الرئيس الأمريكي يعلن حالة الطوارئ ويرصد 50 مليار دولار لمواجهة «كورونا»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» الجديد.

وقال ترامب في كلمة ألقاها مساء اليوم الجمعة: “إن حالة الطوارئ الوطنية ستعزز التمويل لمكافحة تفشي الفيروس، وإنه بذلك سيسمح للمستشفيات بتفعيل خطط الاستعداد للطوارئ”.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن ذلك سيتيح إمكانية الحصول على ما يقرب من 50 مليار دولار لتعزيز مكافحة الوباء، كما ستتيح هذه الحالة لوزير الصحة سلطة جديدة واسعة النطاق للتنازل عن بعض القوانين واللوائح لمنح مشغلي الرعاية الصحية المزيد من المرونة.

وطلب ترامب من المستشفيات تفعيل خطط الاستعداد للطوارئ، متعهدا بتعزيز كبير للقدرات على إجراء فحوص كورونا المستجد.

وأضاف ترامب أن السلطات الأمريكية لا تريد أن يحصل الأشخاص على اختبار فيروس كورونا إذا لم يحتاجوا إليه، لكنه أوضح أن عمليات الفحص ستتضمن أيضا الفحص السريع في الطرق للسائقين.

يأتي ذلك الإجراء بعدما تخطت عدد الإصابات في الولايات المتحدة الـ1700 حالة، مع 40 وفاة، وفق جامعة جونز هوبكينز الأمريكية.

 

 

 

 

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