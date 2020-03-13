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بالإنفوجراف.. «الصحة» تنصح بالابتعاد عن التجمعات لتفادي الإصابة بـ«كورونا»

بالإنفوجراف.. «الصحة» تنصح بالابتعاد عن التجمعات لتفادي الإصابة بـ«كورونا»
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة الصحة عدد من الإرشادات لتجنب الإصابة بفيروس “كورونا” الجديد وفى مقدمتها تجنب التجمعات لكونها أسرع الطرق لانتقال الفيروس بين الناس.

وأوضحت الصحة في “إنفوجراف” نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر” أن التواجد وسط التجمعات يؤدي إلى ازدياد فرصة التعرض لفيروسات الجهاز التنفسي مثل “كورونا” المعروف علمياً بـCOVID-19 في الأماكن المزدحمة والمغلقة، لذلك نصحت الوزارة بتجنب التجمعات.

وتابعت الوزارة قائلة: التزامك بالابتعاد عن التجمعات يساعد في عدم انتشار فيروس كورونا، والخروج للتجمعات للضرورة فقط.

وشددت الوزارة على ضرورة عدم اصطحاب كبار السن أو من يعاني من أمراض تنفسية نهائياً للتجمعات، وضرورة الابتعاد كذلك عن أي تجمعات تتعلق بمناسبة رسمية أو اجتماعية يتجاوز فيها الحضور 50 شخصاً.

ونصحت كذلك الوزارة بضرورة عدم المصافحة باليدين لكونهما أكبر سبب في نقل العدوى.

 

 

 

 

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