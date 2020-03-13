السفارة بالكويت: إنهاء نقل جميع المواطنين الراغبين في العودة للمملكة

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت سفارة المملكة لدى دولة الكويت مساء اليوم الجمعة، إنهاء نقل جميع المواطنين السعوديين وعائلاتهم الذين تقدموا للسفارة برغبتهم في العودة للمملكة خلال المهلة وشملت عملية نقل المواطنين رحلات تم تسييرها جوا وبرا.

وأوضحت السفارة عبر حسابها الرسمي في “تويتر” عبر سلسلة من التغريدات ، أنها بذلت جهوداً لدى الجهات الرسمية في المملكة ودولة الكويت الشقيقة لضمان سلامة وراحة المواطنين السعوديين وحتى وصولهم إلى أرض الوطن.

ودعت السفارة المواطنين السعوديين المقيمين في دولة الكويت اتباع الإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات الرسمية في دولة الكويت الشقيقة وللحالات الطارئة الاتصال على ارقام طوارئ السفارة التالية:0096550155955 – 0096551121069