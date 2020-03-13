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«التعليم» تحسم الجدل بشأن الاختبارات وتقويم الأداء في المدرسة الافتراضية

«التعليم» تحسم الجدل بشأن الاختبارات وتقويم الأداء في المدرسة الافتراضية
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تواصل – فريق التحرير:

نفت وزارة التعليم، اليوم الجمعة، وجود اختبارات فترية أو تقويم أداء أو حل للواجبات في المرحلة الحالية من العمل بالمدرسة الافتراضية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن هدف المدرسة الافتراضية يتحقق بمشاركة وتفاعل الجميع من تمكين الطلاب والطالبات من استكمال رحلتهم التعليمية.

وأضافت: “كما أن لديها -المدرسة الافتراضية- خططًا وبدائل وفق المستجدات، وسيتم العمل بها؛ تبعاً للظروف الراهنة، وما توصي بهِ اللجنة المعنية بفيروس كورونا”.

وبينت “التعليم” أن “المدرسة الافتراضية تضم 19 قناة من قنوات عين (6 ابتدائي، 3 متوسط، 10 ثانوي بنظاميه ومساراته كافة) يتناوب على تقديمها 127 معلماً لشرح 112 مادة يومياً”.

وأشارت إلى أن القنوات “على تردد عربسات 12437 عمودي، وفي بث مباشر من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 12.30 ظهراً، ويعاد مسجلاً طوال اليوم، أو عبر روابط القناة على اليوتيوب”.

وتابعت الوزارة: “كما تقدم بوابة عين خدمة دروس بشكل افتراضي مع معلمين، وخدمة الكتب التفاعلية، والتقويم الذاتي، كذلك تقدم بوابة المستقبل للمسجلين فيها أدوات تواصل بين المعلم والطالب عبر دروس تفاعلية”.

يذكر أن “التعليم” قررت تعليق الدراسة يوم الاثنين 1441/7/14ه، كإجراء احترازي بسبب تداعيات فيروس كورونا، وقدمت بدائل متنوعة للراحلة التعليمية للطلاب والطالبات لتقليص أي فاقد تعليمي عبر المدرسة الافتراضية.

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