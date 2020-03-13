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بالفيديو.. طريقة سهلة لاستخدام «الجوال» أثناء القيادة دون الحاجة لإمساكه باليد

بالفيديو.. طريقة سهلة لاستخدام «الجوال» أثناء القيادة دون الحاجة لإمساكه باليد
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تواصل- فريق التحرير:

نصح الخبير التقني عبد العزيز الحمادي بعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة ، موضحاً أن هناك طريقة سهلة موجودة في أغلب الهواتف سواء الأيفون أو الأندرويد ومن خلالها يتم فتح أي تطبيقات أو خدمات في الهاتف عبر الصوت.

وأوضح “الحمادي” هذه الطريقة من خلال اتباع عدة خطوات تتمثل في:-

-الذهاب إلى الإعدادات، ثم الذهاب إلى تسهيلات الاستخدام، ومن ثم تفعيل خاصية التحكم بالصوت، وبعدها يتم ترقيم التطبيقات على الشاشة الرئيسية، ومن خلال النداء على رقم التطبيق الذى تحتاجه يتم فتحه واستخدامه بكل سهولة.

 

 

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