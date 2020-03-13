الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

بالفيديو والصور.. الدفاع المدني يُخمد حريقاً هائلاً في مطعم بجدة

بالفيديو والصور.. الدفاع المدني يُخمد حريقاً هائلاً في مطعم بجدة
0

تواصل- فريق التحرير:

نشب حريق في مقهى ومطعم شهير بشارع الأمير سلطان في جدة، حيث تصاعدت ألسنة اللهب والدخان نتيجة الحريق.

وتداول مغردون على موقع التواصل “تويتر” مقطع فيديو للحريق الهائل، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة  من إخماد الحريق الذي لم يسفر – ولله الحمد – عن أي إصابات غير أنه تسبب في تلفيات بالجدران والأثاث.

 

 

 

 

 

مواد ذات صلة

توضيح من «المرور» بشأن إغلاق طريق الكورنيش بجدة مؤقتاً

توضيح من «المرور» بشأن إغلاق طريق الكورنيش بجدة مؤقتاً

إصابة 6 أشخاص في حريق بأحد فنادق بريدة

إصابة 6 أشخاص في حريق بأحد فنادق بريدة

عبث أطفال يشعل حريقاً ويتسبب في وفاة أحدهم بنجران (صور)

عبث أطفال يشعل حريقاً ويتسبب في وفاة أحدهم بنجران (صور)

حادث مُفجع في الكويت.. خادمتان تتسببان في وفاة 8 أشقاء حرقاً (فيديو)

حادث مُفجع في الكويت.. خادمتان تتسببان في وفاة 8 أشقاء حرقاً (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>