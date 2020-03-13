بالفيديو والصور.. الدفاع المدني يُخمد حريقاً هائلاً في مطعم بجدة

تواصل- فريق التحرير:
نشب حريق في مقهى ومطعم شهير بشارع الأمير سلطان في جدة، حيث تصاعدت ألسنة اللهب والدخان نتيجة الحريق.
وتداول مغردون على موقع التواصل “تويتر” مقطع فيديو للحريق الهائل، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة من إخماد الحريق الذي لم يسفر – ولله الحمد – عن أي إصابات غير أنه تسبب في تلفيات بالجدران والأثاث.
#حريق_مقهي_في_جده#جدهالان#جدة_الأن
الدفاع المدني يباشر حريق في ( كرو لونج )
مقهى ومطعم بشارع الامير سلطان في#جدةدون وقوع اصابات.pic.twitter.com/76OkEhPL7t
— وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtWhaat)March 13, 2020