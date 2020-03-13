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تنبيه مهم من السفارة في النمسا للمواطنين الراغبين في العودة للمملكة

تنبيه مهم من السفارة في النمسا للمواطنين الراغبين في العودة للمملكة
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تواصل- فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة في النمسا تنبيهاً للمواطنين المتواجدين في جمهورية النمسا وسلوفاكيا وسوليفينا  الراغبين في العودة إلى المملكة بسرعة التنسيق مع الخطوط الجوية السعودية للعودة خلال فترة السماح .

وأوضحت السفارة  أن آخر رحلة ستغادر مدينة فيينا ستكون يوم الأحد المقبل  الموافق ١٥ مارس الجاري، وذلك حرصاً من السفارةً على سلامة المواطنين وإلحاقاً لما نشر سابقاً بشأن اتباع الإرشادات الصادرة من الدول المضيفة، والإجراءات الوقائية المتبعة بشأن فيروس كورونا الجديد .

وأكدت السفارة على جميع المواطنين المتواجدين في تلك الجمهوريات بالمبادرة بالتسجيل عبر موقع وزارة الخارجية (فنار) mofa.gov.sa للتواصل معهم في الحالات الطارئة.

كما دعت المواطنين إلى التواصل معها في حال الطوارئ أو الرد على أي استفسار، وذلك على الأرقام التالية : هاتف السفارة : 004313672531. شؤون السعوديين : 00436765029292 – 00436766686697.

 

 

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