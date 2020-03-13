القوات البرية تعلن توفر وظائف شاغرة.. رابط وموعد التقديم

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أعلنت قيادة القوات البرية الملكية السعودية عن توفر عدد( 52 ) من الوظائف الشاغرة ، المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام ( الإدارية ) في عدد من المناطق، وترغب في إشغالها بالكوادر السعودية من الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة وعلى الراغبين بالتقدم عليها زيارة منصة التوظيف الإلكتروني “جدارة” على الرابط التالي اضغط هنا.

الوظائف المتاحة

عدد (4) مطور برامج

عدد (4) باحث قانوني

عدد (2) باحث قانوني مساعد

عدد (2) فني دعم

عدد (2) فني دعم مساعد

عدد (4) مترجم

عدد (34) مساعد إداري

وسيكون بداية التقديم على تلك الوظائف اعتباراً من يوم (الأحد) الموافق( 20\07\1441 هـ ) وينتهي التقديم يوم ( الخميس ) الموافق ( 24\07\1441 هـ ) ،علما بأن البيانات التي يتم إضافتها من قبل المتقدمين على نظام جدارة مسؤوليتها على المتقدم نفسه ولو أدى عدم مصداقية تلك البيانات قياساً بأصول المستندات لاستبعاد الطلب في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف .