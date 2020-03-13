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أمريكا تعلن عن ضربات جوية استهدفت ميليشيات عراقية موالية لإيران

أمريكا تعلن عن ضربات جوية استهدفت ميليشيات عراقية موالية لإيران
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تواصل – واس:

قال بيان لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم إن الولايات المتحدة الأمريكية شنت ضربات جوية ضد ميليشيات موالية لإيران في العراق، فجر الجمعة بالتوقيت المحلي هناك.

وأضاف البيان أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات في العراق فجر الجمعة “ردا على الهجوم الصاروخي الذي أدى إلى مقتل جنديين أمريكيين وجندي بريطاني وجرح 14 آخرين من قوات التحالف الدولي في قاعدة التاجي شمال العاصمة بغداد”.

وأشار البيان إلى أن القصف استهدف مجموعات عراقية مسلحة مدعومة من إيران ومسؤولة عن استهداف القاعدة.

وأكد بيان البنتاغون أن الولايات المتحدة نفذت ضربات ضد كتائب حزب الله (باسم اللواء 45 في قوات الحشد الشعبي) في مناطق عدة بالعراق، وأن القوات الأمريكية استهدفت خمسة مخازن أسلحة، وذلك بهدف خفض قدرات التنظيم على شن أي عمل عدائي مستقبلي ضد قوات التحالف الدولي.

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في ختام بيان الوزارة إن بلاده لن تسمح بهجمات تستهدف شعبنا ومصالحنا وحلفاءنا.

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