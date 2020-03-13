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«الأرصاد» تكشف عن خريطة الأمطار والأتربة المتوقعة على مناطق المملكة اليوم

«الأرصاد» تكشف عن خريطة الأمطار والأتربة المتوقعة على مناطق المملكة اليوم
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر نشاط الرياح السطحية (تصل سرعتها إلى 55 كم/ساعة) المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الداخلية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل، القصيم، الحدود الشمالية والرياض كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية ومنطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، كما يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، وحائل تمتد إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة والقصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط تتحول جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-55 كم/ساعة، وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار ، وحالة البحر مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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