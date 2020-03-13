«كورونا يتحدث».. فيديو توعوي من مجلس صحة دول التعاون

تواصل – فريق التحرير:

أطلق مجلس الصحة لدول مجلس التعاون مبادرة للتعريف بفيروس كورونا المستجد بعنوان “كورونا يتحدث” ونشر المجلس تغريدة قال فيها: “كل الناس تكلموا عن كورونا، وش رأيكم نعطيه فرصة يتكلم؟”.

وبث مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو عرف من خلاله فيروس كورونا باعتباره من الفيروسات التاجية، وأوضح المقطع الفرق بينه وبين الأمراض الخطيرة الأخرى مثل سارس وغيرها.