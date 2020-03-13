«التعليم» تتخذ إجراءات للوقاية من كورونا.. تقنين المناسبات وتجنب المصافحة

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة التعليم انها اتخذت عددا من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد والحد من انتشاره.

وأوضحت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي، “إن تلك الإجراءات شملت تقنين المناسبات خصوصاً التي يزيد عدد الحضور فيها عن 50 شخصاً، وتجنب المصافحة مؤقتاً، كذلك منعت الوزارة منسوبيها من السفر إلى الدول التي أعلن عن حظر السفر إليها، وحثتهم على المداومة على غسل اليدين بالماء والصابون ومتابعة الإرشادات الصادرة من وزارة الصحة”.

وتضمنت الإجراءات أيضا “إيقاف جميع المشاركات الخارجية لمنسوبيها إلا في حالات الضرورة القصوى وبموافقة رئيس الجهة، كما أوجبت على منسوبيها الذين سافروا إلى الدول المحظور السفر إليها عزل أنفسهم منزلياً مدة أسبوعين وعدم القدوم إلى العمل”.

ودعت وزارة التعليم جميع منسوبيها ومراجعيها بالإفصاح عن السفر للخارج خلال الأسبوعين الماضيين، وبتوضيح ما إن كانوا يعانون أي أعراض كارتفاع الحرارة أو الزكام أو ضيق التنفس.