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بريطانيا تنتقل إلى «المرحلة الثانية» ضمن خطة مواجهة كورونا

بريطانيا تنتقل إلى «المرحلة الثانية» ضمن خطة مواجهة كورونا
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تواصل – واس:

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، الانتقال إلى المرحلة الثانية ضمن خطط احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد المتمثلة في تأخير انتشار المرض عوضاً عن احتوائه.

ودعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع كبير الموظفين الطبيين في البلاد اليوم جميع الذين يعانون من سعال مستمر أو ارتفاع في درجة الحرارة إلى عزل أنفسهم لمدة أسبوع على الأقل.

كما أعلن جونسون منع جميع الرحلات المدرسية إلى خارج بريطانيا ودعا جميع الذين يعانون من أمراض صحية سابقة إلى عدم السفر في رحلات عبر البواخر السياحية.

ووصف رئيس الوزراء انتشار فيروس كورونا بأنه أسوأ أزمة صحية عامة تحل بالبلاد منذ عقود، مؤكداً أن مقارنة المرض بالإنفلونزا الشتوية أمر خطأ للغاية نسبة لعدم توفر مناعة ضد الفيروس لدى عامة الناس.

وفي سياق متصل أوضح كبير الموظفين الطبيين في بريطانيا بروفسر كريس ويتي أن فيروس كورونا يقضي أقصى فترة انتقال له في الوقت الذي تظهر فيه الأعراض الأولية ولمدة يومين أو ثلاثة بعد ذلك، ثم ينخفض، وعليه يصبح من الممكن لأغلبية المصابين ممارسة النشاطات الاجتماعية بعد سبعة أيام من الإصابة.
وبيّن ويتي أن الأدلة تظهر أن بعض الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة يمكن أن ينشروا المرض إلى الكثير من الناس.

يُذكر أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بريطانيا ارتفع اليوم بحوالي مئة حالة إلى 596، فيما سُجّلت حالتا وفاة ليرتفع بذلك عدد ضحايا المرض إلى عشرة أشخاص.

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