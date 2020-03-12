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«الخارجية» تعلن تأجيل القمتين «السعودية – الإفريقية» و«العربية – الإفريقية»

«الخارجية» تعلن تأجيل القمتين «السعودية – الإفريقية» و«العربية – الإفريقية»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية تأجيل عقد القمتين السعودية – والإفريقية والعربية – الإفريقية، اللتين كانتا من المقرر أن تستضيفهما المملكة في الربع الأول من العام الحالي، وذلك إلى موعد جديد يتم تحديده لاحقا.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم (الخميس) إن ذلك جاء حرصاً من المملكة على اتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، في إطار الجهود الدولية المبذولة، وتماشيا مع الإجراءات التي أوصت بها الجهات المختصة للحد من التجمعات.

وأضافت أن القرار يأتي بعد التنسيق مع رئاسة الجانب الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي في الوقت الذي تتظافر فيه الجهود لتطبيق تدابير صحية متقدمة تحمي المواطنين والمقيمين من المخاطر.

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