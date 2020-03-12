ارتفاع وفيات «كورونا» في إيران لـ429.. وإصابة الآلاف

تواصل – وكالات:

سجلت إيران، اليوم الخميس، 75 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 429.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في إيران كيانوش جهانبور للتلفزيون الإيراني الرسمي: “رصدنا 1075 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد 19 في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة مما يعني أن إجمالي عدد المصابين في البلاد 10075″، وفق ما نقلت “رويترز”.

وكانت السلطات الإيرانية قد طلبت مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي، لدعمها في مكافحة الجائحة التي يسببها فيروس كوفيد 19.

وكتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر: “طلب مصرفنا المركزي إتاحة الوصول إلى أداة التمويل السريع لدى صندوق النقد الدولي، وحض مجلس الصندوق على الرد على الطلب بمسؤولية”.