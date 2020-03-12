«الطيران المدني»: إجراءات احترازية ضد «كورونا» في المطارات وداخل الطائرات

تواصل – واس:

تواصل الهيئة العامة للطيران المدني تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية من فايروس كورونا المستجد 19-(COVID) في مطارات المملكة وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث كثَفت الهيئة من جهودها في عمليات تعقيم وتطهير صالات السفر (الوصول والمغادرة) وفي المرافق العامة بالمطارات، وسخرت الهيئة كافة الإمكانيات لتوفير المعدات الحديثة التي تعمل على مدار الساعة في كافة المطارات الدولية والمحلية بهدف تقديم بيئة صحية متكاملة لمرتادي صالات سفر بالمطارات السعودية.

وتسعى الهيئة إلى اتخاذ كافة التدابير الصحية والوقائية في عمليات التعقيم والتطهير لصالات السفر في المطارات، حيث تقوم فرق ميدانية بعمليات التطهير والتعقيم بشكل يومي على مدار24 ساعة، باستخدام مواد صديقة للبيئة وفقاً لأعلى معايير السلامة والصحة العالمية، وتشمل بوابات صالات السفر (وصول ومغادرة) وتنظيف وتعقيم الارضيات والحواجز والجدران ومنصات إنهاء إجراءات السفر وجسور الاركاب وكراسي الانتظار ومنصات الجوازات وأجهزة التفتيش الأمني وسيور الحقائب وعربات نقل الامتعة ودورات المياه، إضافة إلى كل ما يمكن أن يكون في مجال التلامس مع المسافر لمنع انتشار فايروس كورونا المستجد 19-(COVID)، كما سيتم تفعيل أجهزة مكبرات الصوت داخل صالات السفر لتذكير المسافرين بضرورة استخدم الكمامات الطبية والسوائل المعقمة التي تم توفيرها داخل الصالات.

وكانت هيئة الطيران المدني قد اتخذت العديد من الخطوات التي من شأنها منع تفشي فيروس كورونا المستجد وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، حيث نفذت العديد من الاجراءات الوقائية للركاب القادمين من الدول التي يشكل فيها الفيروس؟ خطراً سواءً في الطائرات أو داخل صالات المطارات، وذلك بتدريب طاقم الطائرة للتعامل مع الحالات المشتبه بها أثناء الرحلة باستخدام أدوات إزالة التلوث وعمل إجراءات العزل وتقديم التقارير اللازمة لوزارة الصحة فور وصول الطائرة، وخضوع جميع المسافرين القادمين للكشف الصحي وأجهزة الكاميرات الحرارية الإلزامية للتأكد من سلامة المسافرين، كما يتم تواجد ممارسين صحيين وفرق طبية في مطارات المملكة لعمل الإجراءات الاحترازية اللازمة، إضافة إلى تعقيم الطائرات وتطهيرها بعد نزول كافة الركاب.

وتحرص الهيئة على تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية من فايروس كورونا المستجد في المنافذ الجوية للمملكة، حيث تضمنت الإجراءات تخصيص فريق طبي في منافذ الوصول بالمطارات لفحص كافة الركاب القادمين (عبر الرحلات المباشرة وغير المباشرة) من مناطق والدول المنتشر بها فيروس كورونا، وعند الاشتباه بوجود حالة بين الركاب يتم تفعيل المسار الآمن لنقل الحالة.

يذكر أن هيئة الطيران المدني أصدرت عدة تعاميم لجميع الناقلات الجوية المشغلة بالمملكة لتطبيق الإجراءات الوقائية الملزمة على الناقلات الجوية القادمة إلى المملكة من الدول التي يشكل فيها فيروس كورونا الجديد COVID-19 خطراً، كما قدمت الهيئة العديد من المنتجات التوعوية داخل المطارات السعودية لتوعية المسافرين بطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما عقدت الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع إدارة مراكز المراقبة الصحية عدة ورش عمل عن فيروس كورونا الجديد COVID-19 لتوعية العاملين في مختلف القطاعات بالمطارات الدولية، بالإضافة إلى التوعية للمسافرين من خلال نشر المواد التوعوية الصحية وإقامة معرض مصغر للتوعية عن الفيروس في المطارات الدولية .