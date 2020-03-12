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توجيهات من «الشؤون الإسلامية».. تباعد المسافات بين الصفوف والخطبة للتوعية من كورونا

توجيهات من «الشؤون الإسلامية».. تباعد المسافات بين الصفوف والخطبة للتوعية من كورونا
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الخميس، توجيها لجميع فروع الوزارة في مناطق المملكة، بإقامة صلاة الجمعة في المساجد القريبة من الجوامع المزدحمة بالمصلين، والمهيأة لإقامة صلاة الجمعة فيها، وذلك بعد اختيارها من قبل الفروع، كما وجه بترك مقدار صف بين كل صفين في جميع الصلوات الخمس؛ منعا لانتشار فيروس كورونا.

من ناحية أخرى، أصدر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ توجيهاً بأن تكون خطبة الجمعة ليوم غدٍ لتوعية الناس في الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المختصة في هذه البلاد المباركة لمكافحة انتشار فايروس كورونا (COVID19)، وأنها احترازية.

وتهدف هذه الإجراءات لحفظ النفس الذي يعد حفظها من مقاصد الشرع الحنيف، وأنها من قبيل الأسباب المشروع اتخاذها، وتوجيه الناس إلى ماورد في السنة النبوية في مثل هذه الأحوال، وتحذيرهم من الشائعات والاستماع لها، ولزوم استقاء المعلومة من المصادر الرسمية.

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