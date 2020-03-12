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ضبط عدد من المخالفين لقرار تعليق الدخول والخروج من القطيف (فيديو)

ضبط عدد من المخالفين لقرار تعليق الدخول والخروج من القطيف (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

ضبط رجال الأمن عدد من المخالفين لقرار وزارة الداخلية بتعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف، احترازياً لمنع انتشار فيروس “كورونا”.

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية قيام دوريات أمن الطرق بإيقاف عدد من السيارات في مناطق وعرة؛ كان أصحابها يحاولون الدخول والخروج من المحافظة، في مخالفة واضحة لقرار السلطات بتعليق الدخول والخروج للقطيف.

وقال عدد من أصحاب تلك السيارات إنهم حاولوا الخروج أو الدخول إلى القطيف لقضاء حاجات ضرورية تخصهم، وأن هدفهم ليس مخالفة التعليمات الصادرة في هذا الخصوص.

الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية، أعلنت الأحد الماضي، تعليق الدخول والخروج مؤقتًا من محافظة القطيف (من سيهات جنوبا إلى صفوى شمالا).

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن هذه الإجراءات تأتي وفقًا للتدابير الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا.

 

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