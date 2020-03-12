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«العدل»: إصدار جميع الوكالات لأهالي القطيف هاتفياً بـ3 خطوات

«العدل»: إصدار جميع الوكالات لأهالي القطيف هاتفياً بـ3 خطوات
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تواصل – واس:

تتابع وزارة العدل مستجدات انتشار فيروس “كورونا” الجديد COVID-19، والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة – أيدها الله – على الأصعدة كافة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره داخل المملكة؛ حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين.

ونظراً للإجراءات الصحية الاحترازية المطبقة في محافظة القطيف، وفي ضوء توجيه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية القطاعات والأجهزة ذات الصلة كافة ببذل الجهود وتسخير الإمكانات واتخاذ التدابير وكل ما من شأنه رعاية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وسلامتهم، وتيسيراً على أهالي محافظة القطيف؛ وفرت الوزارة خدمة جديدة لإصدار الوكالات كافة (منخفضة ومرتفعة المخاطر) لأهالي القطيف عبر مركز التواصل الموحد 1950.

وقالت الوزارة: إنه ابتداءً من اليوم يمكن لأهالي القطيف إصدار جميع أنواع الوكالات بما فيها عالية المخاطر من منازلهم، تيسيرًا عليهم، وحرصًا على سلامتهم، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة، أن إصدار الوكالات يكون عبر الهاتف من خلال ثلاث خطوات تتمثل في الاتصال على الرقم الموحد 1950، ثم التحقق من هوية المستفيد عبر كاتب عدل، وأخيراً اعتماد الوكالة بعد التحقق من الرمز المرسل على جوال المستفيد المسجل في “أبشر”.

وأكدت وزارة العدل، أن هذه الخطوة، تأتي في سياق الإجراءات والجهود التي اتخذتها الدولة –حفظها الله-؛ للوقاية من فيروس “كورونا COVID-19″، وحرصاً على سلامة الأهالي والمقيمين.

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