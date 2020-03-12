توضيح من «الجوازات» بشأن سفر العمالة إلى دول موبوءة بـ«كورونا»

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للجوازات، اليوم الخميس، أنه يمكن للعامل الذي لديه تأشيرة خروج نهائي، السفر جوًّا لإحدى الدول المعلق السفر إليها بسبب فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال رد “الجوازات ” على أحد المواطنين الذي وجه استفسارًا بأن هناك عاملًا هنديًّا تنتهي إقامته يوم 29 مارس 2020 وسيخرج خروجًا نهائيًّا، فهل سيكون هناك استثناء لمثل هذه الحالة والسماح له بالسفر مع العلم أن رحلته يوم 25 مارس”.

وأوضحت “الجوازات” عبر حسابها الرسمي في “تويتر” أن المقيمين المتواجدين في المملكة، ولديهم تأشيرة خروج نهائية ويرغبون في المغادرة إلى بلدانهم أو إلى إحدى الدول المعلق السفر إليها بسبب فيروس كورونا، يتم السماح لهم بالمغادرة جوًّا.