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بعد القبض عليه.. مقيم يحاول ابتلاع «حشيش مخدر» أخفاه تحت لسانه (فيديو)

بعد القبض عليه.. مقيم يحاول ابتلاع «حشيش مخدر» أخفاه تحت لسانه (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت دوريات أمن الرياض عن محاولة مقيم من جنسية آسيوية إخفاء حشيش مخدر بوضعه تحت لسانه، غير أنه بعد تأكده من فشل خطته حاول ابتلاع الحشيش، إلا أنه لم يفلح في ذلك.

وأظهر مقطع فيديو نشره الإعلامي سعود الشيباني جانباً من حملة أمنية نفذتها الدوريات الأمنية بالرياض، حيث تم ضبط المقيم وهو من جنسية آسيوية وبحوزته مادة “الحشيش”.

كما تمكنت الدوريات من ضبط لص سرق سيارة وقام بتغيير لوحاتها بأخرى في محاولة منه لتضليل رجال الأمن، إلى جانب ضبط 5 أشخاص في قضايا مختلفة ومعهم قوارير خمور مصنعة محلياً.

 

 

 

 

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