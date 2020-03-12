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ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

بسبب «كورونا».. توجيه عاجل من «الشؤون الإسلامية» بشأن صلاة الجمعة

بسبب «كورونا».. توجيه عاجل من «الشؤون الإسلامية» بشأن صلاة الجمعة
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت وزارة الشؤون الإسلامية،بالسماح بإقامة صلاة الجمعة في المساجد، إذا كان الجامع القريب يزدحم بالمصلين، وذلك تخفيفاً للزحام وتعزيزا للإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس “كورونا”.

جاء ذلك في تعميم أصدرته الوزارة اليوم الخميس، طلبت فيه باعتماد النظر فوراً في جميع الجوامع التي يلاحظ فيها الازدحام وقت صلاة الجمعة، ويحدد أقرب مسجد له مهيأ لكي تقام فيه صلاة الجمعة، وذلك حرصاً من الوزارة على سلامة مرتادي بيوت الله وتعزيزاً للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

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