مع انتشار «كورونا».. 4 أنواع من الشاي لحماية الجهاز التنفسي من «الفيروسات»

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تحمي السوائل الدافئة مجرى التنفس من الميكروبات والجراثيم، وفي ظل إعلان منظمة الصحة العالمية انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وباءً عالمياً عليك اتخاذ جميع احتياطات النظافة، وإجراءات الوقاية، وفي طليعتها شرب أنواع الشاي التي تحمي من الإنفلونزا ونزلات البرد، وفيما يلي عدة أنواع من الشاي لحماية الجهاز التنفسي للوقاية من الإصابة بكورونا.