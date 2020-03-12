مع انتشار «كورونا».. 4 أنواع من الشاي لحماية الجهاز التنفسي من «الفيروسات»

تواصل- فريق التحرير:
تحمي السوائل الدافئة مجرى التنفس من الميكروبات والجراثيم، وفي ظل إعلان منظمة الصحة العالمية انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وباءً عالمياً عليك اتخاذ جميع احتياطات النظافة، وإجراءات الوقاية، وفي طليعتها شرب أنواع الشاي التي تحمي من الإنفلونزا ونزلات البرد، وفيما يلي عدة أنواع من الشاي لحماية الجهاز التنفسي للوقاية من الإصابة بكورونا.
- تناول 5 أكواب من الشاي الأسود يومياً لمدة أسبوعين يضاعف قدرات المناعة في مواجهة الفيروسات، وفقاً لدراسة من جامعة هارفارد.
- الشاي الأخضر والليمون من السوائل الدافئة التي تحمي من ميكروبات الجهاز التنفسي.
- الزنجبيل والليمون (الحامض) من أكثر أنواع الشاي حماية للحلق ومجرى التنفس ضد الفيروسات.
- شاي النعناع مع الليمون أو رشة من الزنجبيل المجفّف.