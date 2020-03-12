مسؤول طبي بمطار جدة يكشف التدابير الاحترازية للوقاية من «كورونا»

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أكد المدير الطبي لمراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، الدكتور محمد فلمبان، أن وزارة الصحة اتخذت التدابير الوقائية اللازمة لتفادي وصول فيروس كورونا إلى أراضي المملكة، عبر 524 موظفاً وموظفة، يعملون في 5 مراكز صحية وصالات الاستقبال داخل المطار.
ووفقاُ لـ”الشرق الأوسط”، أوضح فلمبان، أنه عقب نزول الركاب القادمين من الدول الموبوءة الذين يتم إجلاؤهم منها بعد تعليق الرحلات إليها، تجري الفرق الصحية كشفا حراريا لهم أثناء مرورهم بالممر الآمن، والقيام بكتابة معلوماتهم، ثم تقوم وزارة الصحة بمتابعتهم خلال 14 يوماً.
ولفت إلى أنه في حال الاشتباه بمصابين داخل الطائرة، يتم إرسال بلاغ من الطائرة لبرج المراقبة لتوصيله إلى مراكز المراقبة الصحية من أجل التعامل مع الحالة وعزلها من قبل فريق التدخل والاستجابة السريعة، وإخراجها عبر مسارات آمنة لمنع احتكاكها مع المسافرين والموظفين وتحويلها عبر إسعاف مجهز إلى مجمع الملك عبدالله الطبي المعني بمثل هذه الحالات.