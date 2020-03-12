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مسؤول طبي بمطار جدة يكشف التدابير الاحترازية للوقاية من «كورونا»

مسؤول طبي بمطار جدة يكشف التدابير الاحترازية للوقاية من «كورونا»
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تواصل – فريق التحرير:

أكد المدير الطبي لمراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، الدكتور محمد فلمبان، أن وزارة الصحة اتخذت ‏التدابير الوقائية اللازمة لتفادي وصول ‏فيروس كورونا إلى أراضي المملكة، ‎‏عبر 524 موظفاً وموظفة، ‏يعملون في 5 مراكز صحية وصالات الاستقبال داخل المطار.‏‎

ووفقاُ لـ”الشرق الأوسط”، أوضح فلمبان، أنه عقب نزول الركاب القادمين ‏من الدول الموبوءة الذين يتم إجلاؤهم منها بعد تعليق الرحلات إليها، تجري الفرق ‏الصحية كشفا حراريا لهم أثناء مرورهم بالممر الآمن، والقيام بكتابة معلوماتهم، ثم تقوم وزارة الصحة ‏بمتابعتهم خلال 14 يوماً.

ولفت إلى أنه في حال الاشتباه بمصابين داخل الطائرة، يتم إرسال ‏بلاغ من الطائرة لبرج المراقبة لتوصيله إلى مراكز المراقبة ‏الصحية من أجل التعامل مع الحالة وعزلها من قبل فريق التدخل ‏والاستجابة السريعة، وإخراجها عبر مسارات آمنة لمنع احتكاكها ‏مع المسافرين والموظفين وتحويلها عبر إسعاف مجهز إلى مجمع ‏الملك عبدالله الطبي المعني بمثل هذه الحالات‎.

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