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«خبير طقس»: منخفض جوي من العيار الثقيل يضرب المملكة خلال ساعات

«خبير طقس»: منخفض جوي من العيار الثقيل يضرب المملكة خلال ساعات
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تواصل – فريق التحرير:

توقع خبير المناخ خالد العوض أن تشهد المملكة العربية السعودية، منخفضًا جويًّا عميقًا بضغوط هابطة جدا خلال ساعات.

وأضاف العوض أن المنخفض حاليًا يتقدم نحو مصر، والمركز فوق صحراء ليبيا، وأن العناصر المرافقة لهذا المنخفض في المقدمة سُحب عالية، وانجذاب للرياح الجنوبية الدافئة، وغيوم منخفضة رعدية، وأمطار غزيرة.

وتابع: “يُنتظر أن تتأثر بهذا المنخفض أولاً -بأمر الله تعالى- أجزاء واسعة من دولة مصر، وتستمر أيامًا عدة، وقد تشل بعض مظاهر الحياة هناك بسبب غزارة الأمطار وما قد يرافقها من تساقط البَرَد بكثافة، ونشاط الرياح السطحية.

وأضاف: مع مرور ساعات يوم الخميس يمتد أثر المنخفض الجوي نحو فلسطين والأردن ومعظم دول الشام وشمال غرب المملكة، ثم الجوف ومنطقة الحدود الشمالية، ثم جنوب وشرق منطقة المدينة المنورة وغربي حائل، ثم يوم الجمعة المقبلة 13 مارس 2020 تشتد -بإذن الله- التقلبات الجوية فوق معظم المناطق الشمالية، وتبوك، وقد تمتد إلى منطقة مكة المكرمة، بما في ذلك بعض المناطق الساحلية، كما تمتد إلى القصيم بشكل أقل حدة من تبوك والمناطق الشمالية والغربية”.

واستطرد العوض قائلا: “يوم السبت يصل أثرها مع الضعف الواضح إلى شمال شرقي البلاد، وبشكل عام هناك نشاط قوي متوقع للرياح من المدينة المنورة غربًا إلى عرعر وحفر الباطن وأقصى الشمال والشمال الشرقي، ‏وأشدها يوم الجمعة نهارًا، مضيفا أن هذا المنخفض من المنخفضات الثقيلة وقد تصل سرعة الهبات إلى أكثر من 140 كيلو مترًا في الساعة ‏جنوب تبوك ظُهر الجمعة؛ لذا وجب التنبيه. والسفر عبر البر إلى تبوك والجوف قد يكون شاقًّا بسبب الرياح والغبار والأمطار”.

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